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18:32, 15 мая 2024Мир

Депутаты парламента Словакии начали браниться и ругаться после покушения на Фицо

Dennik N: депутаты парламента Словакии начали ругаться после покушения на Фицо

Депутаты парламента Словакии начали браниться и ругаться после покушения на премьер-министра страны Роберта Фицо. Кадры из зала заседаний словацкого парламента публикует издание Dennik N в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Отмечается, что в парламенте начались взаимные обвинения со стороны представителей правящей партии и оппозиции. «Это ваша работа», — сказал вице-премьер Словакии Любош Блага.

В ответ на эти обвинения прозвучали крики и ругательства со стороны оппозиционных депутатов в его адрес.

Премьер Словакии был ранен в результате стрельбы возле здания в Гандлове, где проходило выездное заседание кабинета министров страны. Политик подошел к собравшимся возле здания людям, после чего прозвучало несколько выстрелов. Нападавший задержан, полиция оцепила близлежащую территорию.

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      Семен Александров
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