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10:02, 15 мая 2024Бывший СССР

Депутаты Рады отправились в США за разрешением наносить удары по России

Politico: депутаты Рады отправились в США, чтобы Киеву разрешили удары по России

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Группа депутатов Верховной Рады Украины отправились в Вашингтон, чтобы попросить Конгресс США разрешить Киеву наносить удары по территории России с помощью американского оружия. Об этом сообщает газета Politico.

«Группа украинских парламентариев находится на этой неделе в Вашингтоне, чтобы заручиться помощью Конгресса в решении этого вопроса [об использовании американского оружия], который, по их мнению, сковывает потенциал к ведению боевых действий со стороны Украины», — говорится в публикации.

В издании отмечают, что разрешение необходимо Киеву, поскольку украинская армия намерена наносить удары по военным складам с боеприпасами и артиллерийскими снарядами, расположенным на территории России.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ему приходится биться головой об стену, пытаясь добиться поставок систем противовоздушной обороны Patriot от иностранных союзников. По его словам, украинская дипломатия оказалась недостаточно эффективной для решения этого вопроса.

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      Глеб Палехов
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