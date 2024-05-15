Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:12, 15 мая 2024Мир

Десятки членов турецкой партии задержаны в Стамбуле

Турецкая партия DEM рассказала о задержаниях после полицейских рейдов в Стамбуле

Фото: Berkman Ulutin / Globallookpress.com

Десятки членов прокурдской турецкой партии DEM задержаны после полицейских рейдов в Стамбуле. Об этом политсила рассказала в социальной сети X (бывшая Twitter).

«В утренние часы в Стамбуле десятки наших друзей, включая наших руководителей провинций и районов, сотрудников и членов партии, были задержаны после полицейского рейда», — говорится в сообщении. При этом причина задержаний не уточняется.

Ранее прокуратура Анкары начала расследование возможного заговора против правительства. Данные сообщения поступили после информации о волне арестов сотрудников турецких силовых ведомств, которых подозревают в членстве в организации «Айхан Бора Каплан», признанной в республике преступной.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили по Крыму десятью ракетами ATACMS. Что известно об этом оружии?

      В Латвии решили купить артиллерийские снаряды для Украины на 10 миллионов евро

      МВД Турции пообещало найти причастных к заговору против Эрдогана

      Россиянка оставила на несколько дней болеющего сына и попала под статью

      На Западе пришли к неприятному выводу об отношениях России и Китая

      Захарова назвала иностранных наемников неизбежной целью ВС России

      В московском аэропорту таможенники нашли у гражданина Белоруссии 70 тысяч евро

      В СПЧ рассказали о росте количества женщин за решеткой

      Дачникам назвали способ борьбы с борщевиком

      С российского атомохода впервые удалось снять полуметрового арктического зверя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше