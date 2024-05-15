Женщина случайно нашла личный дневник мужа и узнала многолетнюю тайну

Пользовательница Reddit с ником SnowFlowerxx47 поделилась историей о том, как она случайно нашла личный дневник мужа и узнала из него тайну, которая скрывалась от нее много лет. Женщина заявила, что унесет этот секрет с собой в могилу.

«Я замужем три года. Мы познакомились в кофейне семь лет назад и с того момента были вместе. Я до сих пор помню, как будущий муж подошел ко мне, поприветствовал меня и попросил дать ссылку на свои соцсети. Со мной такое случилось впервые, и я очень смутилась. В тот период я выглядела как ботаник», — рассказала женщина.

Недавно авторша поста наводила порядок в комнате и наткнулась на личный дневник супруга. Из записей мужа она узнала, что в молодости он сильно переживал из-за своей внешности и расстраивался каждый раз, когда девушки отвергали его. «Друг посоветовал ему попробовать построить отношения с менее симпатичной девушкой, которой оказалась я. Он собирался насовсем завязать с романтическими отношениями, если бы я ему отказала», — передала содержание дневника женщина.

На следующих страницах мужчина писал, что начал влюбляться в новую знакомую и теперь считает ее самой красивой на свете. «Я знаю, что я вторглась в личную жизнь супруга, когда прочитала дневник, но то, что я узнала, меня сильно огорчило. По сути, я была его последней надеждой», — написала пользовательница. При этом она отметила, что у них хорошие отношения с мужем и она не будет говорить ему о том, что знает его секрет. «Я унесу это с собой в могилу», — подчеркнула она.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как случайно подслушала разговор мужа со свекровью и узнала неожиданную правду о нем. По словам женщины, она не догадывалась, что у ее возлюбленного депрессия.