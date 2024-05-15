Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:04, 15 мая 2024Интернет и СМИ

Женщина случайно нашла личный дневник мужа и узнала многолетнюю тайну

Фото: Freuser / Unsplash

Пользовательница Reddit с ником SnowFlowerxx47 поделилась историей о том, как она случайно нашла личный дневник мужа и узнала из него тайну, которая скрывалась от нее много лет. Женщина заявила, что унесет этот секрет с собой в могилу.

«Я замужем три года. Мы познакомились в кофейне семь лет назад и с того момента были вместе. Я до сих пор помню, как будущий муж подошел ко мне, поприветствовал меня и попросил дать ссылку на свои соцсети. Со мной такое случилось впервые, и я очень смутилась. В тот период я выглядела как ботаник», — рассказала женщина.

Материалы по теме:
«Красные флаги» в отношениях: что это такое, какими они бывают и как на них реагировать — советы психолога
«Красные флаги» в отношениях:что это такое, какими они бывают и как на них реагировать — советы психолога
4 апреля 2024
Что такое пять языков любви? Действительно ли теория Гэри Чепмена способна улучшать отношения
Что такое пять языков любви?Действительно ли теория Гэри Чепмена способна улучшать отношения
24 апреля 2024

Недавно авторша поста наводила порядок в комнате и наткнулась на личный дневник супруга. Из записей мужа она узнала, что в молодости он сильно переживал из-за своей внешности и расстраивался каждый раз, когда девушки отвергали его. «Друг посоветовал ему попробовать построить отношения с менее симпатичной девушкой, которой оказалась я. Он собирался насовсем завязать с романтическими отношениями, если бы я ему отказала», — передала содержание дневника женщина.

На следующих страницах мужчина писал, что начал влюбляться в новую знакомую и теперь считает ее самой красивой на свете. «Я знаю, что я вторглась в личную жизнь супруга, когда прочитала дневник, но то, что я узнала, меня сильно огорчило. По сути, я была его последней надеждой», — написала пользовательница. При этом она отметила, что у них хорошие отношения с мужем и она не будет говорить ему о том, что знает его секрет. «Я унесу это с собой в могилу», — подчеркнула она.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как случайно подслушала разговор мужа со свекровью и узнала неожиданную правду о нем. По словам женщины, она не догадывалась, что у ее возлюбленного депрессия.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Силы ПВО сбили несколько ракет над Севастополем. Что известно о последствиях инцидента?

      Названа техника для достижения яркого оргазма

      Сын Кононенко написал письмо после смерти отца

      В России после атаки беспилотников на топливную базу произошло два взрыва

      Стал известен врио губернатора Кемеровской области

      В Госдуме назвали основную проблему российского спорта

      Стало известно о новых обысках по делу главного кадровика Минобороны

      Стала известна причина внезапной отмены визита Зеленского в Испанию и Португалию

      В Японии быстро распространилась смертельная болезнь

      Пленный боец ВСУ признался в расстреле сослуживцев из окна многоэтажки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше