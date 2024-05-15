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12:49, 15 мая 2024Экономика

Домохозяйкам назвали способы избавить холодильник от неприятного запаха

Эксперты «БелНовостей» призвали поместить в холодильник молотый кофе

Фото: Ello / Unsplash

Избавиться от неприятного запаха в холодильнике помогут молотый кофе, сода и активированный уголь. Советами по борьбе с неприятным запахом с домохозяйками поделились эксперты «БелНовостей».

Эти советы пригодятся, если обычного мытья для избавления от неприятных запахов недостаточно. Эксперты рекомендуют положить в холодильник несколько ложек свежемолотого кофе.

Домохозяйкам также рекомендуется вымыть холодильник с содой, после чего оставить в нем блюдце с этим веществом — оно поглотит запахи. Поможет в этом и активированный уголь. Специалисты советуют положить в холодильник три-четыре таблетки.

Ранее эксперты «БелНовостей» дали домохозяйкам советы о том, как избавиться от плесени в ванной. В этом им помогут отбеливатель, перекись водорода и нашатырный спирт.

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      Мария Черкасова
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