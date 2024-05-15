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13:07, 15 мая 2024Интернет и СМИ

На Западе пришли к неприятному выводу об отношениях России и Китая

Economist: встречи Путина с Си Цзиньпином говорят о крепких отношениях РФ и КНР

Фото: Sergei Guneev / Sputnik / Pool / Reuters

Частые встречи президента Российской Федерации (РФ) Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина говорят о крепких отношениях двух стран. К такому неприятному для Запада выводу пришла газета The Economist.

В материале отмечается, что предстоящий визит Путина в Китай станет 19-м с 2000 года. «Россия становится все более важным партнером Китая в борьбе с могуществом США», — говорится в материале. Экономические связи двух стран укрепляются, также есть признаки углубления военных связей, пишет западное издание.

«Если у Си Цзиньпина и есть какие-то опасения по поводу негативных последствий украинского конфликта [для Китая], он не позволит им ослабить отношения [с Россией]. Он и Путин, похоже, искренне дружат», — констатируется в статье.

Путин посетит Китай по приглашению Си Цзиньпина 16-17 мая. В ходе переговоров лидеры двух стран обсудят наиболее актуальные международные и региональные проблемы. Кроме того, планируется подписание их совместного заявления и ряда двусторонних документов.

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      Олег Давыдов
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