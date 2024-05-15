Гинеколог предостерегла россиянок от спринцевания содой

Вера женщин в то, что спринцевание содой может помочь беременности, не подкреплена научно, рассказала репродуктолог и акушер-гинеколог центра репродукции и планирования семьи «Линия жизни» Татьяна Андреевская. В беседе с «Лентой.ру» она предостерегла россиянок от подобных процедур.

По словам Андреевской, многие женщины думают, что успешному зачатию препятствует цервикальная слизь, которая находится в канале шейки матки, а нейтрализовать ее помогает сода. Однако врач заверила, что на самом деле беременность часто не наступает из-за наличия антиспермальных антител у мужчины или у женщины.

«А спринцевание содой никакого воздействия на антитела не оказывает. К тому же нарушение среды во влагалище может нанести серьезный урон ее микрофлоре, а периодическое проведение этой процедуры может стать причиной хронического эндометрита, воспалительного процесса внутренней оболочки матки», — говорит врач.

Поэтому если у кого-то в паре были обнаружены антиспермальные антитела, важно пройти лечение у андролога, а при отсутствии эффекта провести внутриматочную инсеминацию — очищенную от примесей и антител сперму вводят в полость матки. После этого, как правило, беременность наступает с первой процедуры. А спринцевание может только усугубить ситуацию и отдалить наступление желанной беременности

Татьяна Андреевская репродуктолог, акушер-гинеколог

Кроме того, Андреевская развеяла миф о том, что помочь наладить овуляцию у женщин могут цитрусовые, которые содержат много витамина С. Врач объяснила, что на самом деле этот сложный процесс зависит прежде всего от циклической выработки гормонов в гипофизе. Среди наиболее частых причин нарушения овуляции она назвала синдром поликистозных яичников, избыточную массу тела, повышенный уровень пролактина или тестостерона и инсулинорезистентность.

Единственное, подчеркнула Андреевская, что может способствовать восстановлению овуляции с точки зрения рациона — это сбалансированное питание с достаточным количеством холестерина, а также отсутствие стрессов, переутомлений и ежедневный сон не менее восьми часов. «Витамин С не оказывает какого-либо содействия в наступлении овуляции. А цитрусовые в большом количестве могут спровоцировать аллергическую реакцию», — заключила она.

Ранее акушер-гинеколог Екатерина Ким предупредила о риске для жизни из-за неправильного применения тампонов. Врач отметила, что днем тампоны нужно менять каждые четыре часа, а ночью лучше использовать прокладки, особенно если сон длится более восьми часов.