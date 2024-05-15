Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:56, 15 мая 2024Забота о себе

Гинеколог предостерегла россиянок от спринцевания содой

Фото: Syda Productions / Shutterstock / Fotodom

Вера женщин в то, что спринцевание содой может помочь беременности, не подкреплена научно, рассказала репродуктолог и акушер-гинеколог центра репродукции и планирования семьи «Линия жизни» Татьяна Андреевская. В беседе с «Лентой.ру» она предостерегла россиянок от подобных процедур.

По словам Андреевской, многие женщины думают, что успешному зачатию препятствует цервикальная слизь, которая находится в канале шейки матки, а нейтрализовать ее помогает сода. Однако врач заверила, что на самом деле беременность часто не наступает из-за наличия антиспермальных антител у мужчины или у женщины.

«А спринцевание содой никакого воздействия на антитела не оказывает. К тому же нарушение среды во влагалище может нанести серьезный урон ее микрофлоре, а периодическое проведение этой процедуры может стать причиной хронического эндометрита, воспалительного процесса внутренней оболочки матки», — говорит врач.

Поэтому если у кого-то в паре были обнаружены антиспермальные антитела, важно пройти лечение у андролога, а при отсутствии эффекта провести внутриматочную инсеминацию — очищенную от примесей и антител сперму вводят в полость матки. После этого, как правило, беременность наступает с первой процедуры. А спринцевание может только усугубить ситуацию и отдалить наступление желанной беременности

Татьяна Андреевскаярепродуктолог, акушер-гинеколог

Кроме того, Андреевская развеяла миф о том, что помочь наладить овуляцию у женщин могут цитрусовые, которые содержат много витамина С. Врач объяснила, что на самом деле этот сложный процесс зависит прежде всего от циклической выработки гормонов в гипофизе. Среди наиболее частых причин нарушения овуляции она назвала синдром поликистозных яичников, избыточную массу тела, повышенный уровень пролактина или тестостерона и инсулинорезистентность.

Материалы по теме:
«Первый раз, когда я забеременела без мужчины» Истории бабушек, которые ради своих детей родили собственных внуков
«Первый раз, когда я забеременела без мужчины»Истории бабушек, которые ради своих детей родили собственных внуков
27 июня 2020
Женское дело Это заболевание может привести к бесплодию. Как защитить себя
Женское делоЭто заболевание может привести к бесплодию. Как защитить себя
14 сентября 2020
Младенцы под заказ. В России хотят запретить суррогатное материнство. Как борьба с продажей детей отразится на россиянах?
Младенцы под заказ.В России хотят запретить суррогатное материнство. Как борьба с продажей детей отразится на россиянах?
18 марта 2022

Единственное, подчеркнула Андреевская, что может способствовать восстановлению овуляции с точки зрения рациона — это сбалансированное питание с достаточным количеством холестерина, а также отсутствие стрессов, переутомлений и ежедневный сон не менее восьми часов. «Витамин С не оказывает какого-либо содействия в наступлении овуляции. А цитрусовые в большом количестве могут спровоцировать аллергическую реакцию», — заключила она.

Ранее акушер-гинеколог Екатерина Ким предупредила о риске для жизни из-за неправильного применения тампонов. Врач отметила, что днем тампоны нужно менять каждые четыре часа, а ночью лучше использовать прокладки, особенно если сон длится более восьми часов.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      Украина обстреляла Крым ракетами с кассетными боеприпасами. Мини-бомбы разлетелись по Севастополю

      Фьюри и Усик прибыли на бой в Саудовскую Аравию

      Ганчев заявил об обстреле ВСУ мирного населения в Харьковской области

      Мужчина избил возлюбленную в магазине и попал на видео

      В Подмосковье ФСБ изъяла четыре тонны осетра у двух россиян

      На Украине заставят бизнес вручать повестки по мобилизации

      Гинеколог предостерегла россиянок от спринцевания содой

      В России нашли способ решить проблему в расчетах с Китаем

      Назначена дата рассмотрения жалобы на приговор бывшему министру обороны ДНР

      Группа «Пропаганда» сообщила о травле после концерта в зоне СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше