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11:45, 15 мая 2024Силовые структуры

Группа мошенников получила сроки за обман 43 клиентов московского автосалона

В Москве суд вынес приговор 15 аферистам, обманувшим 43 клиентов автосалона

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Мещанский районный суд Москвы вынес приговор 15 членам организованной преступной группировки, промышлявшей мошенничеством, жертвами которого стали 43 клиента автосалона «ЦентрАвто-М». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Главарь аферистов Шахвердов Орхан Ислам оглы признан виновным и осужден на шесть лет условно. Его подельники также получили условное наказание меньшим сроком.

Суд установил, что аферисты при продаже автомобилей на сайте автосалона «ЦентрАвто-М», расположенного на улице Горбунова, давали объявления по заниженной цене, но во время сделки клиенту обманным путем завышали стоимость машины. Общий ущерб от обмана 43 потерпевших превысил семь миллионов рублей.

14 мая сообщалось, что двое жителей Омска получили по 6,5 года колонии за хищение 55 миллионов рублей у коммерсанта, проходившего обучение в школе духовного развития «Ваше Будущее». Они внушили ему, что он избранный, которому не нужны материальные блага.

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      Любовь Ширижик
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