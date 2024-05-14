Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:28, 14 мая 2024Силовые структуры

Аферисты похитили 55 миллионов рублей у названного «избранным» россиянина

В Омске суд дал по 6,5 года мошенникам за хищение 55 млн руб у местного жителя

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ

Первомайский районный суд Омска вынес приговор двум местным жителям, признанным виновными в мошенническом хищении 55 миллионов рублей у потерпевшего. Об этом сообщает издание «Город55».

Подсудимые — 45-летняя омичка и руководитель школы духовного развития «Ваше Будущее» — получили по 6,5 года лишения свободы, также они должны возместить причиненный ущерб.

Суд установил, что женщина на семинарах школы познакомилась с местным коммерсантом, чья сожительница проживает за границей, а у него были права на распоряжение ее имуществом. Он попал под влияние аферистов из школы, которые внушили ему, что он «избранный». Для своего духовного развития потерпевший, по уверению мошенников, должен был избавиться от материальных благ, в результате с 2016 по 2017 год у него было похищено имущество общей стоимостью 55 миллионов рублей. Также под влиянием психологического воздействия у россиянина диагностировали психическое расстройство.

На суде фигуранты дела вину не признали.

13 мая сообщалось, что сотрудники ФСБ совместно с коллегами из МВД задержали девять жителей разных регионов России, которые путем мошенничества вымогали деньги у москвичей и направляли их на финансирование Вооруженных сил Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Лондон признал, что разрешил ВСУ атаковать Крым британским оружием. Полуостров обстреливают дальнобойными ракетами

      Иностранный футболист «Зенита» описал жизнь в России

      В Верховной Раде призвали министра обороны Украины уйти в отставку

      Apple и Google запустили сервис борьбы со слежкой

      Двух врачей клиники звездного хирурга Хайдарова задержали

      США высказались о честной торговле с Китаем после увеличения тарифов вчетверо

      Пассажиры занялись сексом во время полета и попали на видео

      МИД Египта назвал Израиль единственным виновником ситуации в Газе

      Женщина ушла от мужа из-за любви к кукурузным палочкам

      Россиянам дали советы перед сдачей квартиры в аренду

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше