Аферисты похитили 55 миллионов рублей у названного «избранным» россиянина

В Омске суд дал по 6,5 года мошенникам за хищение 55 млн руб у местного жителя

Первомайский районный суд Омска вынес приговор двум местным жителям, признанным виновными в мошенническом хищении 55 миллионов рублей у потерпевшего. Об этом сообщает издание «Город55».

Подсудимые — 45-летняя омичка и руководитель школы духовного развития «Ваше Будущее» — получили по 6,5 года лишения свободы, также они должны возместить причиненный ущерб.

Суд установил, что женщина на семинарах школы познакомилась с местным коммерсантом, чья сожительница проживает за границей, а у него были права на распоряжение ее имуществом. Он попал под влияние аферистов из школы, которые внушили ему, что он «избранный». Для своего духовного развития потерпевший, по уверению мошенников, должен был избавиться от материальных благ, в результате с 2016 по 2017 год у него было похищено имущество общей стоимостью 55 миллионов рублей. Также под влиянием психологического воздействия у россиянина диагностировали психическое расстройство.

На суде фигуранты дела вину не признали.

13 мая сообщалось, что сотрудники ФСБ совместно с коллегами из МВД задержали девять жителей разных регионов России, которые путем мошенничества вымогали деньги у москвичей и направляли их на финансирование Вооруженных сил Украины.