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04:50, 15 мая 2024Мир

Китай обратился к Москве и Киеву с призывом

Китай призвал Россию и Украину оперативно возобновить диалог

Фото: Carlos Barria / Reuters

Китай призывает Киев и Москву оперативно возобновить диалог. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан, передает ТАСС.

По словам Шуана, международное сообщество должно создать условия для скорого прекращения боевых действий. Чиновник подчеркнул, что Пекие продолжит поддерживать взаимодействие со всеми сторонами конфликта.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что китайское правительство намерено продолжить содействовать скорейшему достижению мира на Украине.

7 мая посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй призвал предотвратить разрастание украинского конфликта и его выход из-под контроля. Дипломат напомнил, что с начала эскалации кризиса на Украине прошло уже больше двух лет. По его мнению, военные действия затягиваются, поэтому главной задачей является восстановление мира.

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      Юлия Мискевич
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