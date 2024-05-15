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14:04, 15 мая 2024Путешествия

Летевших из Турции пассажиров предупредили об опасном инфекционном заболевании

На борту летевшего из Турции в Ирландию самолета обнаружили пассажира с корью

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON / Globallookpress.com

На борту самолета неназванной иностранной авиакомпании, летевшего из Турции в Ирландию, обнаружили пассажира с корью. Об этом пишет The Irish Independent.

Воздушное судно следовало из Антальи в Дублин 6 мая. Пассажирам рейса позже разослали письмо с предупреждением о том, что у одного из их попутчиков диагностировали опасное инфекционное заболевание.

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В материале отмечается, что это уже третий раз в 2024 году, когда путешественников, направляющихся в Ирландию, предупреждают о зараженном пассажире самолета, который подвергает их риску. Наиболее уязвимые категории людей — беременные женщины, дети до года и пассажиры с ослабленным иммунитетом, сообщает источник.

В ноябре 2023 года у пассажира рейса российской авиакомпании из Шри-Ланки заподозрили лихорадку денге. Когда мужчина почувствовал недомогание, его отсадили от попутчиков и предоставили отдельный туалет.

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      Марина Черняк
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