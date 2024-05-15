Монеты масляного магната стоимостью шесть миллиардов рублей появятся на аукционе

Коллекция монет разбогатевшего на масле магната появится на аукционе в Дании

Коллекция монет масляного магната приблизительной стоимостью 72 миллиона долларов (6,6 миллиарда рублей) появится на аукционе спустя 100 лет. Об этом сообщает Fox News.

Датский магнат Ларс Эмиль Бруун, разбогатевший на торговле маслом, в завещании 1923 года наказал хранить собранные им монеты 100 лет и лишь потом выставить на продажу. Вырученные деньги он просил передать потомкам. Бруун пережил Первую мировую войну и опасался краха датской экономики в новом конфликте. Его монеты должны были служить резервом Королевской коллекции монет и медалей Дании в течение одного века.

Нью-йоркский аукционный дом редких монет Stack's Bowers выставит коллекцию Брууна на аукцион осенью. На своем сайте аукционный дом назвал ее «самой ценной коллекцией мировых монет, когда-либо появлявшейся на рынке». Она состоит из 20 тысяч медалей, жетонов и банкнот из Дании, Норвегии и Швеции. Среди прочего, в коллекции Брууна есть монета, принадлежавшая датскому королю Фредерику VII, который правил страной во второй половине XIX века.

Бруун родился в 1852 году и собирал монеты с юных лет. Разбогатев на оптовой торговле маслом, он стал использовать свое состояние для расширения коллекции. По оценкам вице-президента по нумизматике Stack's Bowers Galleries Викена Йегпаряна, за некоторые монеты из коллекции Брууна вряд ли можно выручить больше 50 долларов (4,6 тысячи рублей), тогда как другие могут стоить больше миллиона долларов (91 миллион рублей).

Национальный музей Дании воспользовался правом выкупить часть коллекции до аукциона. За 1,1 миллиона долларов (100 миллионов рублей) он приобрел шесть золотых и одну серебряную монеты, которые были отчеканены датскими или норвежскими монархами между XV и XVII веками. «Мы выбрали уникальные монеты. Они описаны в литературе как единственные существующие экземпляры такого рода», — объяснила старший научный сотрудник Хелле Хорснес, эксперт по монетам Национального музея.

Ранее сообщалось, что школьники в Израиле нашли монету возрастом 1200 лет. Найденный артефакт относится к временам исламского правления и является очень редкой.