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11:28, 2 мая 2024Из жизни

Школьники нашли монету возрастом 1200 лет

В Израиле дети нашли исламскую монету возрастом 1200 лет у Галилейского моря

Фото: Nature and Parks Authority

В Израиле дети нашли древнюю монету времен исламского правления в регионе. Об этом сообщает Ynetnews.

Монета возрастом около 1200 лет была найдена школьниками, которые участвуют в археологических раскопках в национальном парке Курси к западу от Галилейского моря. Здесь расположены руины византийского монастыря, построенного в V веке нашей эры. В 741 году монастырь был разрушен землетрясением и заброшен, а позже на его территории поселились арабы, которые восстановили и перестроили его.

Монета, найденная детьми, относится ко времени исламского правления и была названа специалистами очень редкой. «Это место известно как важный центр времен Византии, существовавший около 1500 лет назад. — рассказал руководитель экспедиции Ачиа Коэн-Тавор. — Однако во время недавних раскопок были сделаны находки более позднего периода около 1200 лет назад, когда там правили мусульмане».

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Более того, археологам удалось выяснить, что до монастыря в Курси располагалось иудейское поселение. В частности, удалось обнаружить крупную синагогу. Раскопки на этом месте продолжаются уже много лет. «Эти находки проливают свет на сложную, многослойную историю Курси, что делает его важной точкой как для археологов, так и для обычных любителей истории», — заявил Коэн-Тавор.

Ранее сообщалось, что в Израиле исследователи нашли монету времен восстания Бар-Кохбы. Артефакт возрастом около двух тысяч лет был обнаружен в пещере на территории Иудейской пустыни.

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      Никита Савин
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