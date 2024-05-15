В московском аэропорту таможенники нашли у гражданина Белоруссии 70 тысяч евро

Во Внуково таможенники нашли в рюкзаке у белоруса 70 тысяч евро

В аэропорту Внуково в рюкзаке 25-летнего гражданина Белоруссии таможенники нашли 70 тысяч евро. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

По данным ведомства, иностранец хотел вывезти валюту без декларирования в Турцию. Сотрудникам он сказал, что везет 50 тысяч евро, но при этом предъявил им пачку евро и долларовых банкнот эквивалентом почти 75 тысяч долларов.

Нарушитель уточнил, что знает правила перемещения валюты через границу, но в этот раз решил ее не декларировать. Теперь за контрабанду ему грозит штраф или четыре года колонии.

Ранее стало известно, что на российско-эстонской границе таможенники задержали подводный беспилотный аппарат.