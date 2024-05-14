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12:27, 14 мая 2024Силовые структуры

Российская таможня пресекла ввоз подводного беспилотника из Эстонии

ФТС: на российско-эстонской границе задержан подводный беспилотник

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

На российско-эстонской границе таможенники задержали подводный беспилотный аппарат. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

По данным ведомства, подводный дрон был обнаружен во время сканирования кейса. Инспектор вскрыл его и обнаружил внутри восьмивинтовой беспилотник Chasing M2, оснащенный широкоугольной камерой. Кейс с устройством пытался провести в Россию через Ивангород 50-летний мужчина. Известно, что у него нет гражданства, но он проживает в Эстонии. Во время досмотра он объяснил, что везет беспилотник в Санкт-Петербург, чтобы продать.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по факту недекларирования. Ему грозит штраф и конфискация кейса с подводным беспилотником.

Ранее сообщалось, что у авиапассажирки в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге таможенники нашли два наградных нацистских креста.

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      Анна Габай
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