Российская таможня пресекла ввоз подводного беспилотника из Эстонии

ФТС: на российско-эстонской границе задержан подводный беспилотник

На российско-эстонской границе таможенники задержали подводный беспилотный аппарат. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

По данным ведомства, подводный дрон был обнаружен во время сканирования кейса. Инспектор вскрыл его и обнаружил внутри восьмивинтовой беспилотник Chasing M2, оснащенный широкоугольной камерой. Кейс с устройством пытался провести в Россию через Ивангород 50-летний мужчина. Известно, что у него нет гражданства, но он проживает в Эстонии. Во время досмотра он объяснил, что везет беспилотник в Санкт-Петербург, чтобы продать.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по факту недекларирования. Ему грозит штраф и конфискация кейса с подводным беспилотником.

Ранее сообщалось, что у авиапассажирки в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге таможенники нашли два наградных нацистских креста.