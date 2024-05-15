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04:00, 15 мая 2024Интернет и СМИ

Парень оригинально проучил шумных соседей

Фото: benzoix / Freepik

Парень рассказал на портале Reddit о том, как он проучил шумных соседей, досаждавших ему. В комментариях многие пользователи посочувствовали ему и поддержали его.

«Я переехал сюда два года назад и с тех пор ни разу не смог нормально посидеть и отдохнуть у себя во дворе», — рассказал автор поста. По его словам, соседи ведут себя крайне шумно, громко слушают музыку, а их дети постоянно кричат. Кроме того, как заверил парень, соседи повредили его дом и угрожали ему.

При этом на просьбы вести себя тише соседи не откликались, заверил рассказчик. «Я пытался образумить их почти два года, я ждал, когда они начнут вести себя как нормальные люди, которым небезразличны окружающие», — пожаловался парень.

В итоге молодой человек начал каждый раз громко включать музыку, когда соседи проводят время на своем заднем дворе. При этом он проигрывал одну и ту же мелодию — цирковой марш. По словам рассказчика, из-за этого гости, приходящие к соседям, не задерживаются.

«У друга была такая же ситуация, и он включал саундтрек к порно со стонами», «Мои бывшие соседи целыми днями врубали на всю громкость проповеди, мне помогли Metallica и System of a Down», — рассказали комментаторы. Многие из них опубликовали названия быстро приедающихся песен, которые автор поста мог бы использовать для своей мести.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, что навел порядок в машине жены и сделал неприятное открытие. Он заявил, что находка разбила ему сердце.

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      Олег Давыдов
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