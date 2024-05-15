МВД Турции пообещало найти причастных к заговору против Эрдогана

МВД Турции заявило, что найдет причастных к антиправительственному заговору

МВД Турции заявило, что найдет всех причастных к заговору против президента Реджепа Тайипа Эрдогана, где бы они ни находились. Соответствующее заявление опубликовал министр внутренних дел республики Али Ерликая на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Если внутри какого-либо учреждения существует структура, нацеленная против нашего президента, нашего правительства и наших политиков, мы пойдем до конца, выявим эти структуры и привлечем их к ответственности», — говорится в публикации.

Он пообещал обнародовать отчет о результатах расследования в ближайшее время.

15 мая прокуратура Анкары начала расследование возможного заговора с целью свержения властей после волны арестов сотрудников турецких силовых ведомств, которых подозревают в членстве в организации «Айхан Бора Каплан», признанной в республике преступной.