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13:10, 15 мая 2024Мир

МВД Турции пообещало найти причастных к заговору против Эрдогана

МВД Турции заявило, что найдет причастных к антиправительственному заговору

Фото: Bernd von Jutrczenka / Globallookpress.com

МВД Турции заявило, что найдет всех причастных к заговору против президента Реджепа Тайипа Эрдогана, где бы они ни находились. Соответствующее заявление опубликовал министр внутренних дел республики Али Ерликая на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Если внутри какого-либо учреждения существует структура, нацеленная против нашего президента, нашего правительства и наших политиков, мы пойдем до конца, выявим эти структуры и привлечем их к ответственности», — говорится в публикации.

Он пообещал обнародовать отчет о результатах расследования в ближайшее время.

15 мая прокуратура Анкары начала расследование возможного заговора с целью свержения властей после волны арестов сотрудников турецких силовых ведомств, которых подозревают в членстве в организации «Айхан Бора Каплан», признанной в республике преступной.

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      Лина Пивоварова
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