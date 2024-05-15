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14:33, 15 мая 2024Россия

На Урале жестоко избили 32-летнюю многодетную мать

Е1.ru: в Асбесте жестоко избили 32-летнюю многодетную мать и ее двухлетнюю дочь

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Асбесте Свердловской области жестоко избили 32-летнюю многодетную мать и ее двухлетнюю дочь. Об этом стало известно уральскому порталу Е1.ru.

Как выяснило издание, женщина после случившегося оказалась в реанимации екатеринбургской больницы в тяжелом состоянии, а ее детей забрали в местную клинику. Малышка получила множество синяков и ссадин.

В нападении заподозрили 24-летнего сожителя россиянки. Молодой человек был судим в 2018 году за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и вышел из колонии полтора года назад. Однако родственники не поверили в его причастность к избиению.

Биологический отец пострадавшей девочки является участником спецоперации. Мужчина поделился с корреспондентом издания, что намерен собрать документы и забрать ребенка себе. Экс-супруг пояснил, что матери девочки сделали трепанацию черепа, сейчас она находится в тяжелом состоянии.

Военный утверждает, что, пока они жили вместе, все было нормально. Но после расставания у жительницы Асбеста жизнь покатилась по наклонной. «Соседи даже писали мне, говорили, что домой толпы людей приходят, проходной двор постоянно», — описал ситуацию он.

Ранее сообщалось, что жительница Омска напала на сына с молотком и пырнула ножом 87-летнюю мать.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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