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19:29, 15 мая 2024Силовые структуры

Неизвестные в масках разбили топором машину россиянина

В Челябинске неизвестные в масках разбили топором машину местного жителя

Кадр: Telegram-канал 74.RU| Новости Челябинска

В Челябинске трое неизвестных в масках разбили топором автомобиль Audi Q7, припаркованный во дворе жилого дома. Об этом сообщает «74.ру».

Инцидент произошел в микрорайоне Чурилово. Злоумышленники за считанные минуты разбили стекла машины и испортили капот, после чего скрылись. В полицию обратился житель дома, который стал свидетелем произошедшего. На место выехали сотрудники полиции, ветуся поиски причастных.

Ранее сообщалось, что жительница Перми подожгла квартиру после выселения за долги.

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      Илона Палей
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