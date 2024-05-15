Неизвестные в масках разбили топором машину россиянина

В Челябинске неизвестные в масках разбили топором машину местного жителя

В Челябинске трое неизвестных в масках разбили топором автомобиль Audi Q7, припаркованный во дворе жилого дома. Об этом сообщает «74.ру».

Инцидент произошел в микрорайоне Чурилово. Злоумышленники за считанные минуты разбили стекла машины и испортили капот, после чего скрылись. В полицию обратился житель дома, который стал свидетелем произошедшего. На место выехали сотрудники полиции, ветуся поиски причастных.

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