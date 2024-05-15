Несколько тысяч человек эвакуировано из районов Харьковской области

Глава Харьковской ОВА Синегубов: эвакуировано почти восемь тысяч человек

Из трех районов Харьковской области эвакуированы почти восемь тысяч человек. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

Как рассказал Синегубов, 2,2 тысячи местных жителей эвакуировали из Чугуевского района, 3,5 тысячи человек были вывезены из Харьковского района, и 79 — из Богодуховского. Также 2,1 тысячи человек были эвакуированы волонтерами.

«Всего эвакуирован 7991 человек», — заявил глава Харьковской ОВА. 14 мая озвученная им цифра составляла чуть больше семи тысяч человек.

10 мая глава Волчанской военной администрации Тамаз Гамбарашвили сообщил о начале эвакуации Волчанска в Харьковской области и соседних населенных пунктов. Отмечалось, что основная масса населения уезжает на личном транспорте.