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09:13, 15 мая 2024Ценности

Обвисшую грудь назвали новым побочным эффектом «Оземпика»

NYP: врачи назвали обвисшую грудь новым побочным эффектом «Оземпика»

Фото: George Frey / Reuters

Врачи раскрыли новый побочный эффект препарата «Оземпик», который на данный момент используется для похудения вместо лечения диабета. Соответствующий материал публикует NYP.

Медики назвали обвисшую грудь очередным побочным эффектом приема лекарства, которое отмечают десятки женщин. По словам докторов, данное явление абсолютно нормально, поскольку принимающие «Оземпик» люди теряют значительное количество веса за слишком короткий промежуток времени.

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«В области груди быстрая потеря жира может привести к тому, что кожный покров станет пустым, в результате чего грудь будет выглядеть сдутой, а соски будут обращены вниз, — объяснил пластический хирург Рональд Россо. — С аналогичным эффектом также сталкиваются пациенты, которые делали, к примеру, желудочное шунтирование».

Ранее 54-летнюю певицу Дженнифер Лопес заподозрили в приеме «Оземпика».

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      Карина Черных
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