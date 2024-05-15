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18:42, 15 мая 2024Путешествия

Полицейский изнасиловал попросившую его о помощи туристку в Индии

Фото: Frank Bienewald / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Полицейский в индийском городе Ахмедабад изнасиловал туристку, попросившую его о помощи. Об этом сообщает The Times of India.

По информации издания, преступник — 30-летний Акшай Кумар. 24-летняя путешественница спросила у него, есть ли поблизости гостиницы, чтобы она переночевала там и утром села на первый автобус. Полицейский сопроводил ее до отеля, но заявил, что уехать уже не сможет, так как слишком поздно. Он попросил позволить ему переночевать в ее номере и даже предложил ей оплатить его пополам. Девушка согласилась, так как до этого Кумар помог ей. Однако в ту же ночь он ее изнасиловал.

Потерпевшая обратилась в полицию, вскоре после этого Кумара арестовали.

Ранее военнослужащий британских войск изнасиловал женщину в отеле популярного европейского курорта Майорка и попался полиции в аэропорту. 27-летний военный приехал на отдых в Испанию вместе с друзьями, чтобы принять участие в турнире по регби.

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      Марк Успенский
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