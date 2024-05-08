Военный изнасиловал туристку в отеле популярного курорта Европы и попался

Военнослужащий британских войск изнасиловал соотечественницу в отеле популярного европейского курорта Майорка и попался полиции в аэропорту. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, 27-летний военный приехал на отдых в Испанию вместе с друзьями, чтобы принять участие в турнире по регби. Во время вечеринки у бара он познакомился с 21-летней британской туристкой. Позже он напал на нее на террасе отеля, в котором девушка остановилась.

По словам пострадавшей, новый знакомый разорвал на ней платье и изнасиловал ее. Предполагаемое сексуальное нападение произошло около 5 утра 6 мая. Полиции удалось быстро опознать и задержать преступника, когда тот уже собирался улететь в Великобританию.

В настоящее время решается вопрос о том, чтобы оставить его под стражей до завершения уголовного расследования.

Ранее двое мужчин изнасиловали канадскую туристку в отеле итальянского города Палермо, Сицилия. Уточнялось, что 30-летняя женщина встретила мужчину в больнице, куда пришла навестить своего возлюбленного.