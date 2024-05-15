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13:36, 15 мая 2024Силовые структуры

Полицейский потребовал взятку у прятавшегося в России иностранного преступника

Полицейский нашел прятавшегося в России иностранца и потребовал взятку

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Воронежской области к восьми годам колонии строгого режима приговорили 44-летнего бывшего сотрудника полиции, признанного виновным в получении взятки в крупном размере. Об этом в среду, 15 мая, «Ленте.ру» рассказали в региональном управление Следственного комитета России.

Как установил суд, в марте 2020 года в Воронеж поступил запрос от правоохранительных органов одной из стран ближнего зарубежья о розыске скрывавшегося за совершенную расправу преступника. Оперативник нашел подозреваемого и предложил тому купить свободу, пообещав за взятку в полтора миллиона рублей прекратить розыск и не осуществлять задержание.

В мае разыскиваемый передал полицейскому деньги, которыми тот распорядился по собственному усмотрению. Изобличить полицейского смогли сотрудники областного управления ФСБ. Приговором суда осужденный лишен специального звания майор полиции.

15 мая сообщалось, что в Московской области полицейский легализовал в России узбеков и вьетнамцев под видом украинцев.

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      Владимир Седов
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