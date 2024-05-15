Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:53, 15 мая 2024Мир

Появилось видео эвакуации раненого премьера Словакии с места нападения

Опубликовано видео эвакуации раненого премьера Словакии Фицо с места нападения

Появилось видео эвакуации раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо с места нападения в Гандлове. Его опубликовало издание Denník N.

На кадрах видно, как охранники поднимают с земли раненого политика и загружают его в правительственный лимузин, а полиция задерживает нападавшего.

Премьер Словакии был ранен в результате стрельбы возле здания в Гандлове, где проходило выездное заседание кабинета министров страны. Политик подошел к собравшимся возле здания людям, после чего прозвучало несколько выстрелов. Нападавший задержан, полиция оцепила близлежащую территорию.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      В Словакии совершено покушение на премьер-министра. Он выступает против помощи Украине и критикует Запад

      Президент Сербии отреагировал на покушение на своего «большого друга» Фицо

      Женщина пересадила себе кал брата и стала страдать от его проблем

      В Липецке внедрили новую технологию переработки сырья

      ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Каменке-Днепровской

      Зеленский прокомментировал нападение на премьера Словакии

      Обманутые пенсионеры пожаловались на 17 лет скитаний по съемным квартирам

      Табло рухнуло на шоссе в Подмосковье и перекрыло движение

      Врач объяснила появление боли в суставах при перемене погоды

      Акции крупнейших банков Грузии рухнули

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше