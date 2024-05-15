Появилось видео эвакуации раненого премьера Словакии с места нападения

Опубликовано видео эвакуации раненого премьера Словакии Фицо с места нападения

Появилось видео эвакуации раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо с места нападения в Гандлове. Его опубликовало издание Denník N.

На кадрах видно, как охранники поднимают с земли раненого политика и загружают его в правительственный лимузин, а полиция задерживает нападавшего.

Премьер Словакии был ранен в результате стрельбы возле здания в Гандлове, где проходило выездное заседание кабинета министров страны. Политик подошел к собравшимся возле здания людям, после чего прозвучало несколько выстрелов. Нападавший задержан, полиция оцепила близлежащую территорию.