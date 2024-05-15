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11:38, 15 мая 2024Путешествия

Пожар в одном из главных туристических мест Стамбула попал на видео

HaberTurk: пожар на Египетском базаре Стамбула попал на видео

В одном из главных туристических мест турецкого Стамбула — на Египетском базаре в районе Эминеню — вспыхнул пожар. Инцидент попал на видео, которое публикует местное издание HaberTurk.

По данным источника, возгорание началось в дымоходе ресторана, расположенного на базаре. В район было направлено множество пожарных расчетов. Они занимаются локализацией огня. Информации о пострадавших нет.

8 мая самолет авиакомпании Delta Air Lines с пассажирами на борту загорелся сразу после посадки и попал на видео. Инцидент произошел после того, как воздушное судно подключили к электросети аэропорта.

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      Алина Черненко
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