Президент Чехии высказался о необходимости окончания боевых действий на Украине

Президент Чехии Петр Павел призвал завершить боевые действия на Украине

Президент Чехии Петр Павел призвал завершить боевые действия на Украине и начать переговорный процесс. С таким заявлением он выступил в интервью Sky News.

«Необходимо остановить войну и начать обсуждать будущее устройство», — отметил чешский лидер.

Он также заявил, что убежден в возможности достичь компромисса сторонами конфликта после начала диалога. «Компромисс может быть найден, но не без согласия Украины, России и стран, которые будут гарантом этого соглашения», — сказал Павел.

11 мая в беседе с венской газетой Die Presse президент Чехии Петр Павел усомнился в способности Украины в обозримом будущем вернуть потерянные территории.