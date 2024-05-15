Пугачева рассказала о встрече с Шевчуком

Пугачева встретилась с лидером группы «ДДТ» Шевчуком на Кипре

Эстрадная певица Алла Пугачева встретилась с лидером группы «ДДТ» Юрием Шевчуком на Кипре. Совместные фото с музыкантом она опубликовала в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На кадрах Пугачева позирует вместе с бизнесменом Олегом Тиньковым (признан Минюстом иностранным агентом), супругом Максимом Галкиным (признан Минюстом иностранным агентом) и самим Шевчуком. «Питер. Юность. Друзья. Концерт "ДДТ" собрал нас вместе и сделал встречу незабываемой», — рассказала подписчикам исполнительница.

Артистка также опубликовала видео, на котором подпевает хиту ДДТ «Осень» во время выступления. Предположительно, Пугачева с супругом посетили концерт группы 11 мая в Лимасоле.

Ранее стало известно, что Пугачева и Галкин проводят весну на Кипре в своей квартире на берегу Средиземного моря. Артистку заметили в Лимасоле в компании мужчины, похожего на режиссера Кирилла Серебренникова.