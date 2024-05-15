Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
09:48, 15 мая 2024Культура

Пугачева рассказала о встрече с Шевчуком

Пугачева встретилась с лидером группы «ДДТ» Шевчуком на Кипре

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Эстрадная певица Алла Пугачева встретилась с лидером группы «ДДТ» Юрием Шевчуком на Кипре. Совместные фото с музыкантом она опубликовала в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На кадрах Пугачева позирует вместе с бизнесменом Олегом Тиньковым (признан Минюстом иностранным агентом), супругом Максимом Галкиным (признан Минюстом иностранным агентом) и самим Шевчуком. «Питер. Юность. Друзья. Концерт "ДДТ" собрал нас вместе и сделал встречу незабываемой», — рассказала подписчикам исполнительница.

Артистка также опубликовала видео, на котором подпевает хиту ДДТ «Осень» во время выступления. Предположительно, Пугачева с супругом посетили концерт группы 11 мая в Лимасоле.

Ранее стало известно, что Пугачева и Галкин проводят весну на Кипре в своей квартире на берегу Средиземного моря. Артистку заметили в Лимасоле в компании мужчины, похожего на режиссера Кирилла Серебренникова.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      Эрдоган созвал экстренное заседание после предупреждения о госперевороте. Что ждет Турцию?

      Известный комик рассказал о безденежье во время работы на ТНТ

      Российского вратаря признали третьей звездой матча НХЛ

      Последствия запрета на перевалку российского СПГ в Европе оценили

      Российский военный взорвал гранату в военкомате

      Женщине выдали урну с прахом незнакомца после кремации матери

      Бойцы в зоне СВО пожаловались на «звездный РЭБ»

      Депутаты Рады отправились в США за разрешением наносить удары по России

      Минобороны подтвердило попытку атаки ВСУ на Татарстан

      Российским дачникам раскрыли способ избавиться от лишних расходов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше