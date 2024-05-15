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15:26, 15 мая 2024Россия

Путин заявил о ежедневном улучшении положений российских войск

Путин: войска России каждый день улучшают свое положение на всех направлениях

Фото: Alexey Danichev / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Российские войска каждый день улучшают положение на всех направлениях. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводятся на сайте Кремля.

Такую оценку глава государства дал во время встречи с командующими войсками военных округов.

«Не только по результатам прошлого года, были отражены все контратаки противника, но и начиная с этого года наши войска по всем направлениям постоянно, каждый день улучшают свое положение», — сказал президент.

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Путин также отметил, что вся работа в зоне проведения специальной военной операции идет по плану, утвержденному и подготовленному Генштабом.

Ранее глава государства отметил героизм российских военнослужащих при взятии под контроль села Бердычи в Донецкой народной республике и заявил, что при операции были сложности. «Так точно, сложно было, но забрали, продвигаемся дальше», — ответил президенту командир 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады гвардии полковник Халиков.

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      Никита Абрамов
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