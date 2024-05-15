Путин заявил о стремлении России мирно решить конфликт на Украине

Путин заявил, что Россия стремится решить конфликт на Украине мирным путем

Россия стремится решить конфликт на Украине мирным путем. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, его слова приводятся на сайте Кремля.

Такое мнение глава государства выразил во время встречи с командующими войсками военных округов. Он напомнил, что Москва с 2014 года пыталась урегулировать конфликт мирными средствами, однако этого сделать не получилось.

Затем президент обратился к командующим и заявил, что чем эффективнее они работают в зоне проведения специальной военной операции (СВО), тем больше шансов решить все мирным путем.

«Мы к этому всегда стремились», — заключил глава государства.

Ранее в интервью китайскому агентству «Синьхуа» Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Он отметил, что Москва и Киев были близки к заключению перемирия. Однако в последний момент Киев отказался от подписания документа и вышел из переговорного процесса.