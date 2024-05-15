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15:30, 15 мая 2024Россия

Путин заявил о стремлении России мирно решить конфликт на Украине

Путин заявил, что Россия стремится решить конфликт на Украине мирным путем

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Россия стремится решить конфликт на Украине мирным путем. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, его слова приводятся на сайте Кремля.

Такое мнение глава государства выразил во время встречи с командующими войсками военных округов. Он напомнил, что Москва с 2014 года пыталась урегулировать конфликт мирными средствами, однако этого сделать не получилось.

Затем президент обратился к командующим и заявил, что чем эффективнее они работают в зоне проведения специальной военной операции (СВО), тем больше шансов решить все мирным путем.

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«Мы к этому всегда стремились», — заключил глава государства.

Ранее в интервью китайскому агентству «Синьхуа» Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Он отметил, что Москва и Киев были близки к заключению перемирия. Однако в последний момент Киев отказался от подписания документа и вышел из переговорного процесса.

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      Никита Абрамов
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