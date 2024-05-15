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20:12, 15 мая 2024Путешествия

Пьяные мать и сын устроили дебош на рейсе из Турции

Пьяные мать и сын устроили дебош на рейсе EasyJet из Антальи в Манчестер

Фото: Soeren Stache / Globallookpress.com

Мать и сын напились и устроили дебош на рейсе авиакомпании EasyJet из турецкой Антальи в Манчестер. Об этом пишет Manchester Evening News.

По данным издания, 29-летний Бенджамин Линч сначала угрожал члену экипажа, который забрал у него спиртное, а потом упал на сидевшего с ребенком попутчика. Его мать, 59-летняя Патрисия Линч, тоже находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, попыталась протолкнуться мимо полицейских, которые поднялись на борт для ареста ее сына, а потом сказала одному из них: «Отвали!»

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Как пишет источник, в суде Бенджамин и Патрисия признали себя виновными. Мужчина, который ранее имел 14 судимостей за 23 преступления, был заключен в тюрьму на четыре месяца, а его ранее не судимая мать — на два месяца. Кроме того, ее на два года отстранили от выполнения служебных обязанностей и приговорили к 80 часам обязательных работ.

Ранее семерых пьяных пассажиров сняли с рейса этой же авиакомпании за попытку сходить в туалет во время взлета. Молодые люди вели себя грубо и нарушали общественный порядок, и пилоту пришлось отложить вылет, вернуться в терминал и вызвать полицию.

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      Марина Черняк
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