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08:21, 15 мая 2024Наука и техника

Россиянам перечислили главные признаки невроза

Врач Вяльба: кожный зуд, страх еды и апатия могут быть признаками невроза

Фото: IMAGO / Zoonar.com / Viktor Gladkov / Global Look Press

Частые перемены нестроения, проблемы в общении и сердечные боли могут выступать в роли симптомов невроза. Об этом рассказал врач-психотерапевт Юрий Вяльба в интервью aif.ru.

Максимальное информирование пациентов о неврозе, в частности, причинах возникновения и способах избавления, — это первый шаг к его лечению, отметил медик.

«Частые перемены настроения, быстрая утомляемость, апатия, нерешительность, тревожность, раздражительность, плаксивость, депрессия, панические атаки», — перечислил специалист признаки невроза.

Кроме того, о негативном состоянии могут говорить проблемы в общении, формирование дефектов характера (обидчивость, навязчивое чувство вины) и неадекватная самооценка.

К физическим симптомам невроза относятся: кожный зуд, головные и сердечные боли, а также расстройство кишечника, подчеркнул Вяльба. Нарушение аппетита и сна также можно отнести к признакам негативного состояния.

Ранее эндокринолог Екатерина Янг рассказала, что вопреки расхожему мнению можно совмещать прием разных витаминов. По словам врача, «избыточно заострять свое внимание на их сочетаемости — это путь в невроз».

Еще одним заблуждением доктор назвала уверенность многих людей в том, что им необходимы витаминные комплексы, уточнила Янг.

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      Марина Совина
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