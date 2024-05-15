Россияне обогнали застройщиков по количеству построенных домов

Росстат: в 2024 году население построило 69,4 процента жилья в России

С января по апрель 2024 года в России было введено 36,6 миллиона квадратных метров жилья, из которых 25,4 миллиона (69,4 процента) оказалось построено населением, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

В целом ввод жилья за четыре месяца в годовом выражении почти не изменился (плюс 1,6 процента). При этом объем индивидуального жилищного строительства (ИЖС) вырос на 20 процентов.

Больше всего жилья было построено населением в Московской области — 3,1 миллиона квадратных метров при общем объеме 3,5 миллиона. На втором месте оказалась Республика Татарстан (1,5 миллиона квадратных метров при общем объеме 1,9 миллиона). Тройку замкнул Краснодарский край, где при общем объеме 1,9 миллиона квадратных метров жилья было введено 1,4 миллиона. В десятке лидеров также оказались Республика Дагестан, Ленинградская, Свердловская и Ростовская области, а также Чеченская Республика.

Ранее стало известно, что в России с 2021 по 2024 год до 30,9 процента от общего количества выросло число городов с ненулевым строительством нового жилья. Речь идет о статистике построек, которые ведутся профессиональными застройщиками. Сильнее всего строительство активизировалось в Петропавловске-Камчатском (Камчатский край), Черкесске (Карачаево-Черкесская Республика), Жуковском (Московская область), Березовском (Свердловская область) и Хасавюрте (Республика Дагестан). При этом, как объяснили эксперты, в статистику не попадают города с сельским образом жизни, в которых россияне строят жилье сами.