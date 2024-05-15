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16:31, 15 мая 2024Силовые структуры

Россиянин домогался несовершеннолетних девочек в сети и попал под суд

СКР: в Якутии будут судить мужчину, домогавшегося маленьких девочек в интернете

Фото: Engin akyurt / Unsplash

В Якутии суд рассмотрит дело 42-летнего мужчины, домогавшегося несовершеннолетних девочек в интернете. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с января 2022 по апрель 2023 года обвиняемый, представляясь ровесницей, знакомился в социальной сети с девочками из разных городов России. Он входил к ним в доверия и в обмен на положительные оценки, повышающие популярность страниц, предлагал выполнять различные задания в игровой форме. Так он уговаривал потерпевших отправлять ему интимные фото и видео, а в случае отказа угрожал распространением уже полученных изображений.

Одна из девочек испугалась угроз и рассказала обо всем матери, которая и обратилась в полицию. Мужчину задержали и арестовали. Следователи установили еще три эпизода его преступной деятельности. Было возбуждено дело по пункту «б» части 5 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении четырех несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста») и пунктов «а,в,г» части 2 статьи 242.2 («Фото-, видеосъемка четырех несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста, в целях изготовления порнографических материалов, совершенная лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет») УК РФ. Оно уже передано в суд.

Ранее стало известно, что в Новосибирской области полицейские задержали 15-летнего подростка по подозрению в изнасиловании 8-летней девочки.

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      Екатерина Кашурникова
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