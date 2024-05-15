Россиянин несколько раз ударил ножом участкового и получил 13 лет заключения

Суд в Приамурье дал 13 лет мужчине за нападение с ножом на участкового полиции

Амурский областной суд огласил приговор в отношении 50-летнего местного жителя, который несколько раз ударил ножом участкового в Белогорске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, все произошло 25 декабря 2023 года. Осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок, на место прибыл участковый и попытался урегулировать конфликт. В какой-то момент разбирательства мужчина взялся за нож и ударил им несколько раз по шее и плечу полицейского.

Мужчину признали виновным в посягательстве на жизнь сотрудника полиции и приговорили к 13 годам лишения свободы. Первые три года он будет отбывать наказание в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Выяснилось, что ранее нападавший уже был судим за причинение вреда здоровью и угрозу убийством.

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