Россиянка застала своего парня в постели с любовницей и ударила его ножом

Под Псковом доярка застала своего парня с любовницей в постели и убила его ножом

В Псковской области девушка застала своего парня в постели с любовницей и ударила его там же кухонным ножом. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным канала, все произошло накануне ночью в поселке Бежаницы. Доярка местного сельхозпредприятия вернулась домой, где проживала с 42-летним избранником, и застала его в постели с другой женщиной. В состоянии аффекта девушка схватила кухонный нож и ударила им изменника. Мужчина не выжил.

Через некоторое время нападавшая пришла в себя, в слезах позвонила в полицию и во всем созналась. Ее задержали. Выяснилось, что до этого она уже была судима за грабеж.

Ранее следователи в Саратовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 57-летней местной жительницы, которая поссорилась с мужем и ударила его ножом.