Россиянин попытался заработать на инвестициях и потерял 12 миллионов рублей

Аферисты предложили жителю ЯНАО заработать на инвестициях и обманули на миллионы

Мошенники обманули 45-летнего жителя Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) на 12 миллионов рублей, предложив ему заработок на инвестициях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Потерпевший обратился в полицию 13 мая и рассказал, что с ним связался неизвестный с предложением заработать в интернете — открыть свой счет, вкладывать на него деньги и следить за растущим балансом. Мужчина согласился и оформил кредиты, а также занял деньги у родственников и знакомых. Однако, когда потерпевший захотел вывести денежные средства, сделать этого не смог. Тогда он понял, что стал жертвой мошенников. Всего россиянин потерял 12 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что в Москве суд вынес приговор 15 аферистам, обманувшим 43 клиента автосалона.