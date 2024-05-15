Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:47, 15 мая 2024Силовые структуры

Россиянин попытался заработать на инвестициях и потерял 12 миллионов рублей

Аферисты предложили жителю ЯНАО заработать на инвестициях и обманули на миллионы

Фото: Anna Sulencka / Pixabay

Мошенники обманули 45-летнего жителя Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) на 12 миллионов рублей, предложив ему заработок на инвестициях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Потерпевший обратился в полицию 13 мая и рассказал, что с ним связался неизвестный с предложением заработать в интернете — открыть свой счет, вкладывать на него деньги и следить за растущим балансом. Мужчина согласился и оформил кредиты, а также занял деньги у родственников и знакомых. Однако, когда потерпевший захотел вывести денежные средства, сделать этого не смог. Тогда он понял, что стал жертвой мошенников. Всего россиянин потерял 12 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что в Москве суд вынес приговор 15 аферистам, обманувшим 43 клиента автосалона.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      В Словакии совершено покушение на премьер-министра. Он выступает против помощи Украине и критикует Запад

      Украина покинула соглашения стран СНГ о вооруженных и стратегических силах

      Министры обороны России и Белоруссии провели телефонные переговоры

      39-летняя Ольга Серябкина опубликовала видео в мини-юбке

      Путин подписал закон о запрете иноагентам участвовать в выборах

      Российского треш-блогера арестовали за оскорбления пенсионерок на видео

      Путин прокомментировал покушение на премьера Словакии

      В США рассказали о гонке танковой защиты в зоне СВО

      Российский футболист забил один из самых быстрых голов в истории

      Тушившие окурки о пятилетнего сына россияне попали под арест

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше