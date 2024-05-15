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10:00, 15 мая 2024Экономика

Российским дачникам раскрыли способ избавиться от лишних расходов

Юрист Коломийцев: владельцы личных скважин могут отказаться от водопровода

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Владельцы личных скважин на загородном участке могут отказаться от общего водопровода в СНТ и избавиться от лишних расходов. Способ это сделать раскрыл юрист Сергей Коломийцев, пишет aif.ru.

Для этого нужно подать заявление в правление СНТ об отказе от водопровода и попросить демонтировать ту его часть, что пролегает по участку. «Правление обязано рассмотреть заявление и расторгнуть с гражданином коллективный договор», — рассказал специалист.

Однако есть нюанс — дачнику придется возместить все расходы на демонтаж коммуникаций и связанный с этим ремонт водопровода. Когда работы будут выполнены, правление СНТ должно вручить владельцу участка соответствующий акт, заключил Коломийцев.

Ранее россиянам рассказали о тонкостях посадки высоких деревьев (более 15 метров в высоту) на даче. Такие растения нужно размещать не менее чем в четырех метрах от границы с соседним участком.

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      Нина Ташевская
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