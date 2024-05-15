Российский вор в законе Бончо прострелил сопернику ногу и получил срок в Анталье

В Турции вору в законе Бончо дали 11 лет из-за ранения гражданина Казахстана

В Турции к 11 годам колонии приговорили 47-летнего Джумбера Байрамиди, известного в криминальном мире как вор в законе Бончо. Об этом в среду, 15 мая, в своем Telegram-канале сообщает издание «Прайм Крайм».

Как стало известно ИА «Прайм Крайм», в Турции к 11 годам лишения свободы приговорен 47-летний вор в законе Джумбер Байрамиди, более известный в криминальной среде как Бончо. Причиной стала ссора в Анталье с гражданином Казахстана, поднявшим на авторитета руку. Бончо не стал вступать в рукопашный бой, а вынул пистолет и прострелил сопернику ноги.

Пострадавший написал заявление в полицию, а Джумбер Байрамиди перебрался в Трабзон, где позже был задержан полицией Турции. В России в отношении него возбуждено уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии.