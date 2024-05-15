Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:39, 15 мая 2024Мир

Самолет Трампа столкнулся с другим бортом во Флориде

Reuters: самолет Трампа столкнулся с другим бортом в аэропорту Уэст-Палм-Бич

Фото: Spencer Platt / Reuters

Самолет экс-президента США Дональда Трампа столкнулся с другим бортом в штате Флорида. Инцидент произошел в воскресенье, 12 мая, в аэропорту в Уэст-Палм-Бич, сообщает Reuters, ссылаясь на источник.

По данным собеседника агентства, самолет Трампа Boeing 757 задел крылом второе воздушное судно в процессе руления на территории международного аэропорта.

Ранее стало известно о трудностях Boeing с производством из-за санкций против России. Производитель самолетов предупредил инвесторов, что в середине 2024 года выпуск Dreamliner несколько просядет, однако к концу года вернется к прежним объемам — пять лайнеров в месяц.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      Путин дал интервью китайскому агентству. Какие заявления сделал российский лидер в преддверии визита в КНР?

      Эрдоган провел экстренное заседание после предупреждения о перевороте

      По делу главного кадровика Минобороны провели обыски по нескольким адресам

      Самолет Трампа столкнулся с другим бортом во Флориде

      Россиянин поехал в Абхазию и описал ее фразой «напоминает поздние 90-е»

      Вынесен приговор человеку, отрезавшему 58 пенисов. Он снимал шокирующие видео, которые смотрели сотни тысяч людей

      Путин рассказал об особенности отношений с Китаем

      Боец рассказал об обстреле украинскими военными мирных жителей под Харьковом

      Полковник рассказал о российской ракете «почти судного дня»

      Российские ПВО отразили массовую воздушную атаку на Севастополь

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше