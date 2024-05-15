Самолет Трампа столкнулся с другим бортом во Флориде

Reuters: самолет Трампа столкнулся с другим бортом в аэропорту Уэст-Палм-Бич

Самолет экс-президента США Дональда Трампа столкнулся с другим бортом в штате Флорида. Инцидент произошел в воскресенье, 12 мая, в аэропорту в Уэст-Палм-Бич, сообщает Reuters, ссылаясь на источник.

По данным собеседника агентства, самолет Трампа Boeing 757 задел крылом второе воздушное судно в процессе руления на территории международного аэропорта.

Ранее стало известно о трудностях Boeing с производством из-за санкций против России. Производитель самолетов предупредил инвесторов, что в середине 2024 года выпуск Dreamliner несколько просядет, однако к концу года вернется к прежним объемам — пять лайнеров в месяц.