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12:42, 15 мая 2024Россия

Способ штрафовать россиян по-новому оценили

ЦБТ опроверг возможность автоматически штрафовать россиян при помощи ЕБС

Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Globallookpress.com

Центр биометрических технологий (ЦБТ) опроверг возможность штрафовать россиян при помощи Единой биометрической системы (ЕБС). Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщили агентству в пресс-службе ЦБТ, использование биометрической системы для автоматического привлечения к административной ответственности и наложения штрафов по фото и видео запрещено законом.

Там также подчеркнули, что хранящаяся в ЕБС биометрия не используется в сервисах видеоаналитики или системах «безопасного города», так как система не может распознать пользователя, пока тот сам не обратится в сервис с запросом.

В ЦБТ напомнили, что регистрация биометрических данных в ЕБС происходит на добровольной основе и для обработки данных требуется согласие граждан. «Принуждение к сдаче биометрических персональных данных запрещено законом, равно как и дискриминация тех, кто решил не регистрировать биометрию», — заявили в пресс-службе.

Ранее о том, что россиян захотели начать штрафовать за мелкие нарушения с помощью камер с искусственным интеллектом, сообщили «Известия». По информации издания, комиссия Госсовета России поручила проработать этот вопрос Минцифры. Речь идет о таких нарушениях, как переход улицы, курение, разведение костров и распитие алкоголя в неположенных местах, а также создание стихийных свалок.

ЖЗЛ
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