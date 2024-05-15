Способ штрафовать россиян по-новому оценили

ЦБТ опроверг возможность автоматически штрафовать россиян при помощи ЕБС

Центр биометрических технологий (ЦБТ) опроверг возможность штрафовать россиян при помощи Единой биометрической системы (ЕБС). Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщили агентству в пресс-службе ЦБТ, использование биометрической системы для автоматического привлечения к административной ответственности и наложения штрафов по фото и видео запрещено законом.

Там также подчеркнули, что хранящаяся в ЕБС биометрия не используется в сервисах видеоаналитики или системах «безопасного города», так как система не может распознать пользователя, пока тот сам не обратится в сервис с запросом.

В ЦБТ напомнили, что регистрация биометрических данных в ЕБС происходит на добровольной основе и для обработки данных требуется согласие граждан. «Принуждение к сдаче биометрических персональных данных запрещено законом, равно как и дискриминация тех, кто решил не регистрировать биометрию», — заявили в пресс-службе.

Ранее о том, что россиян захотели начать штрафовать за мелкие нарушения с помощью камер с искусственным интеллектом, сообщили «Известия». По информации издания, комиссия Госсовета России поручила проработать этот вопрос Минцифры. Речь идет о таких нарушениях, как переход улицы, курение, разведение костров и распитие алкоголя в неположенных местах, а также создание стихийных свалок.