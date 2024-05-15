Стало известно об открытии перспектив для артударов ВС России по Харькову

Марочко: взятие Глубокого позволит ВС России наносить артудары по Харькову

Взятие населенных пунктов Глубокое и Лукьянцы Харьковской области позволит Вооруженным силам (ВС) России наносить артиллерийские удары по Харькову. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко, его цитирует ТАСС.

По его словам, речь идет об открытии перспектив для артударов Российской армии по военной инфраструктуре Вооруженных сил Украины (ВСУ). Марочко уточнил, что расположение поселка Глубокое на возвышенности в менее чем 30 километрах от Харькова будет способствовать усилению давления ВС РФ на украинские войска в областном центре.

«В Харькове очень много военных складов, предприятий, резервов украинских боевиков. Сейчас по этим военным объектам работает в основном авиация, а когда начнет работать еще и артиллерия, то украинским боевикам мало не покажется», — добавил подполковник НМ ЛНР в отставке.

Марочко рассказал, что успехи Российской армии на харьковском направлении сеют «хаос и панику» в рядах ВСУ. Он также отметил, что на данном участке фронта все больше украинских военнослужащих сдаются в плен.

15 мая стало известно о взятии под контроль ВС РФ поселка Глубокое и села Лукьянцы в Харьковской области. Информацию об этом подтвердили в Минобороны России.