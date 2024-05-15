Стилист перечислила вечно модную одежду

Стилист Сэнди Кошарек: пиджак нейтрального цвета не утратит актуальность

Стилист Сэнди Кошарек перечислила вечно модную одежду. Соответствующий материал появился на сайте издания Who What Wear.

В первую очередь эксперт назвала пиджак нейтрального цвета, белую рубашку и джинсы. В последнем случае она посоветовала обратить внимание на модели с широкими и прямыми штанинами, а также порекомендовал сочетать их с туфлями, лоферами или кроссовками.

Кроме того, свою актуальность, по мнению Кошарек, не утратят черное платье и тренч. «Тренч — это предмет гардероба, который я часто ношу. Это классическое пальто с современной привлекательностью, которое дополняет любые образы», — пояснила она.

В заключение специалист выделила лоферы и кроссовки. Как отмечает Кошарек, данная обувь подходит под любую одежду и случай. «Классические белые и ретро-кроссовки — это основные предметы гардероба, которые я часто сочетаю со многими нарядами. Они не только удобны. Я также чувствую себя в них современно и стильно», — заключила собеседница портала.

Ранее стилист Алеко Надирян раскрыл самые модные цвета в одежде на лето 2024 года. Специалист рассказал, что трендовыми станут оттенки сливочного масла, яркий розовый и другие розовые интерпретации, а также пастельные голубые.