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16:34, 15 мая 2024Мир

Свидетели рассказали подробности покушения на премьера Словакии

Denník N: свидетельница покушения на премьера Словакии Фицо слышала 3-4 выстрела

Кадр: Telegram-канал Mash

Свидетельница покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо рассказала, что слышала три-четыре выстрела. Об этом сообщает издание Denník N.

«Когда прозвучали выстрелы, я чуть не оглохла», — сказала она. По ее словам, она увидела, как Фицо упал на землю перед ней и заметила кровавые следы на его груди и голове.

Другой свидетель заявил, что собирался пожать руку словацкому премьеру, когда раздались выстрелы.

Премьер-министр Словакии был ранен в результате стрельбы возле здания в Гандлове, где проходило выездное заседание кабинета министров страны. Политик подошел к собравшимся возле здания людям, после чего прозвучало несколько выстрелов, после которых Фицо упал на землю.

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      Семен Александров
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