Табло рухнуло на шоссе в Подмосковье и перекрыло движение

Информационное табло рухнуло на шоссе в Подмосковье и перекрыло движение

В Подмосковье информационное табло рухнуло на шоссе и перекрыло автомобильное движение. Об происшествии сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оперативных службах.

Происшествие случилось на 314-м километре Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). «На пересечении ЦКАД и Волоколамского шоссе манипулятор с поднятой стрелой врезался в конструкцию с дорожными знаками и камерами, в результате она упала и полностью перекрыла дорогу», — заявил собеседник агентства.

Отмечается, что движение прекращено в обе стороны. По предварительным данным, табло упало на проезжавший мимо автомобиль. Известно, что пострадавших нет. Подробности инцидента уточняются.

Ранее самолет без крыльев и хвоста проехал по Кольцевой автомобильной дороге (КАД) в Санкт-Петербурге и попал на видео.