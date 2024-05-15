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18:05, 15 мая 2024Путешествия

Туристы развеяли прах родственника на курорте Турции и разозлили местных жителей

Daily Mail: британские туристы развеяли прах родственника над морем в Турции

Фото: Unsplash

Британские туристы приехали в Турцию, чтобы развеять над морем прах родственника, и разозлили местных жителей. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, инцидент произошел на пляже Узунья. Уточняется, что этот курорт был любимым у родственника прибывших в Турцию британцев. Однако местные жители оказались обеспокоены такой церемонией и заметили, что это может повлиять на качество воды и создать угрозу здоровью отдыхающих.

После инцидента местные органы здравоохранения взяли пробы воды для проверки.

Ранее сообщалось, что летом 2024 года российские туристы массово устремились в Турцию — соотечественники стали в два раза чаще бронировать туры в курортную страну.

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      Марк Успенский
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