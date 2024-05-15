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09:21, 15 мая 2024Из жизни

Учительница продавала наркотики и избежала тюрьмы

Учительница в Великобритании продавала наркотики и избежала тюрьмы

Фото: Loch Earn / Shutterstock / Fotodom

Учительница в Эссексе, Великобритания, избежала тюрьмы после ареста за продажу наркотиков. Об этом сообщает Daily Mail.

36-летняя Стефани Шиманска была арестована, когда продавала кокаин полицейским под прикрытием. Сотрудники правоохранительных органов связывались с наркодилерами в пабах, чтобы раскрыть сеть наркоторговцев Колчестера.

Шиманску обвинили в участии в преступной группировке, распространяющей наркотики. На момент ареста она преподавала в колледже Sixth Form College в Колчестере, но уволилась после ареста в декабре 2021 года.

Обвинение запросило для Шимански 15 месяцев тюремного заключения, 80 часов неоплачиваемой работы и компенсацию ущерба пострадавшим в размере 156 фунтов стерлингов (почти 18 тысяч рублей). Однако специальная комиссия признала, что преступление Шимански не было связано с преподаванием. В то же время, по мнению коллегии, женщина подрывала общественное доверие к профессии учителя. «Ее поведение противоречит тому, что должно быть в основе ее учительской практики», — объяснили члены комиссии.

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Шиманска признала вину, отработала требуемые 80 часов и помогала следствию. Благодаря этому потенциальное тюремное заключение женщины заменили на запрет преподавать. Через три года Шиманска может подать заявление на отмену этого запрета. «Может наступить время, когда она сможет вновь внести позитивный вклад в профессию учителя», — отметила сотрудница Министерства образования Великобритании Сара Бакси.

Ранее сообщалось, что учительница из США пустилась в бега после секса с подростком. Она изнасиловала ученика в пустом классе, а затем уволилась.

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      Юлия Юткина
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