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17:41, 15 мая 2024Экономика

Обманутые пенсионеры пожаловались на 17 лет скитаний по съемным квартирам

Пенсионеры из Уфы остались без жилья и были вынуждены 17 лет снимать квартиры

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Пожилая пара из Уфы всю жизнь копила на квартиру, но лишились ее, доверившись родственнице. О ситуации пишет сетевое издание «Уфа1.ру».

Квартира была приобретена пенсионерами в черновой отделке, и для ее ремонта в 2007 году хозяин обратился к дальней родственнице, работавшей риелтором. Женщина предложила продать квартиру за 1,5 миллиона рублей и по этой же стоимости заключить договор соинвестирования с застройщиком. Супруги смогли бы въехать на новую жилплощадь после ввода дома в эксплуатацию.

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Девелопер обанкротился, проект стал переходить от одной компании другой, и в конце концов по решению властей стройку остановили. Оставшись без жилья и денег, мужчина обратился в полицию, но следствие не позволило вернуть средства. В 2018 году дело прекратили за истечением срока давности. Обращения в другие инстанции не смогли сдвинуть его с мертвой точки.

Все эти 17 лет пожилая пара вынуждена скитаться по съемным квартирам — за исключением аренды, пенсии общей суммой 50 тысяч рублей им хватает лишь на еду и лекарства. Кроме того, они вынуждены помогать детям. «Из-за этого обмана я остался без ничего. Никто не помогает. Все, кто разбирался с этим вопросом, мне говорят: "Да, тебя обманули". А что толку? Все говорят это: прокуроры, депутаты — но результата нет», — рассказал пенсионер.

Ранее 76-летний житель Москвы поговорил с неизвестными и лишился квартиры на Арбате стоимостью 56 миллионов рублей. По телефону мошенники представились сотрудниками Центробанка.

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      Виктория Клабукова
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