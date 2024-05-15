Украинский неонацист посетовал на психологическую тяжесть боевых действий

Пленный боец ВСУ заявил о психологической тяжести боевых действий на Украине

Пленный украинский военнослужащий Артем из неонацистского формирования «Братство» посетовал на психологическую тяжесть ведения боевых действий. Об этом в Telegram-канале сообщает Минобороны России.

По словам бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), при ведении боя с российскими военными он понял, что у него с сослуживцами нет шансов, и решил сдаться в плен. «Я не хочу больше воевать. Это сильно тяжело психологически», — заявил он, отметив, что в бою пало много его друзей.

Ранее военнослужащий заградотряда ВСУ Александр Матлай признался, что гнал мобилизованных украинских военных на убой, а за отказ воевать стрелял по ним из окна многоэтажки.