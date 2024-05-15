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09:27, 15 мая 2024Бывший СССР

Украинский неонацист посетовал на психологическую тяжесть боевых действий

Пленный боец ВСУ заявил о психологической тяжести боевых действий на Украине

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Пленный украинский военнослужащий Артем из неонацистского формирования «Братство» посетовал на психологическую тяжесть ведения боевых действий. Об этом в Telegram-канале сообщает Минобороны России.

По словам бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), при ведении боя с российскими военными он понял, что у него с сослуживцами нет шансов, и решил сдаться в плен. «Я не хочу больше воевать. Это сильно тяжело психологически», — заявил он, отметив, что в бою пало много его друзей.

Ранее военнослужащий заградотряда ВСУ Александр Матлай признался, что гнал мобилизованных украинских военных на убой, а за отказ воевать стрелял по ним из окна многоэтажки.

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      Алевтина Запольская
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