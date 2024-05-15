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18:56, 15 мая 2024Экономика

Улицу в Санкт-Петербурге залило кипятком

Улицу в Санкт-Петербурге залило кипятком из-за прорыва трубы

В районе Купчино в Санкт-Петербурге прорвало трубу. Из-за коммунальной аварии дороги города оказались залиты кипятком. Очевидцы поделились видео с места происшествия, его опубликовал Telegram-канал «112».

Инцидент произошел на улице Ярослава Гашека. На кадрах можно увидеть полностью залитую водой дорогу. От большой лужи поднимается пар.

По данным канала, ремонтные бригады направились на место. Информации о пострадавших нет.

Ранее часть улиц в Киеве оказалась затоплена из-за прорыва трубопровода, вода попала в подземный переход. Из-за происшествия была временно перекрыта станция метро. Последствия аварии попали на видео.

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      Александра Качан
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